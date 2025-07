Aqua Fitness Bléré

Aqua Fitness Bléré lundi 7 juillet 2025.

Aqua Fitness

Avenue de l’Europe Bléré Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-07-07

fin : 2025-08-29

2025-07-07

AQUA FITNESS en juillet-août avec Laetitia et Alexis à la piscine de Bléré. A partir du lundi 7 juillet. Tu veux bouger, te tonifier et te rafraîchir ? Rejoins nos cours d’aquafitness tout l’été ! Accessible à tous, même sans savoir nager. Lundi, mercredi et vendredi 19h30-20h30. Accueil des athlètes à 19h30. Début des festivités à 19h45. Sans réservation. Renseignements sur place ou par téléphone. .

Avenue de l’Europe Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 98 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Aqua Fitness Bléré a été mis à jour le 2025-06-29 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER