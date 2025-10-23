AQUA HALLOWEEN À LA PISCINE ALEX JANY Jacou
AQUA HALLOWEEN À LA PISCINE ALEX JANY
32 Avenue Pierre de Coubertin Jacou Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-10-23
AQUA HALLOWEEN débarque à la piscine Alex Jany de Jacou !
Prêt(e) à pédaler dans la terreur ?
– Cours d’Aquabike terrifiant & plein d’énergie !
– Déguisements, frissons & fous rires garantis
Inscriptions à l’accueil ou en ligne .
English :
AQUA HALLOWEEN comes to Jacou’s Alex Jany pool!
Ready to pedal in terror?
– Terrifying, high-energy aquabike class!
– Disguises, thrills & giggles guaranteed!
German :
AQUA HALLOWEEN kommt in das Schwimmbad Alex Jany in Jacou!
Sind Sie bereit, im Schrecken zu strampeln?
– Ein Aquabike-Kurs voller Schrecken und Energie!
– Verkleidungen, Gänsehaut und Lachen sind garantiert!
Italiano :
AQUA HALLOWEEN arriva alla piscina Alex Jany di Jacou!
Pronti a pedalare nel terrore?
– Un corso di aquabike terrificante e pieno di energia!
– Travestimenti, brividi e risate garantite!
Espanol :
¡AQUA HALLOWEEN llega a la piscina Alex Jany de Jacou!
¿Listo para pedalear aterrorizado?
– ¡Una clase de aquabike terrorífica y llena de energía!
– Disfraces, emociones y risas garantizadas
