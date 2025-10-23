AQUA HALLOWEEN À LA PISCINE ALEX JANY Jacou

AQUA HALLOWEEN À LA PISCINE ALEX JANY

32 Avenue Pierre de Coubertin Jacou Hérault

AQUA HALLOWEEN débarque à la piscine Alex Jany de Jacou !

Prêt(e) à pédaler dans la terreur ?

– Cours d’Aquabike terrifiant & plein d’énergie !

– Déguisements, frissons & fous rires garantis

Inscriptions à l’accueil ou en ligne .

English :

AQUA HALLOWEEN comes to Jacou’s Alex Jany pool!

Ready to pedal in terror?

– Terrifying, high-energy aquabike class!

– Disguises, thrills & giggles guaranteed!

German :

AQUA HALLOWEEN kommt in das Schwimmbad Alex Jany in Jacou!

Sind Sie bereit, im Schrecken zu strampeln?

– Ein Aquabike-Kurs voller Schrecken und Energie!

– Verkleidungen, Gänsehaut und Lachen sind garantiert!

Italiano :

AQUA HALLOWEEN arriva alla piscina Alex Jany di Jacou!

Pronti a pedalare nel terrore?

– Un corso di aquabike terrificante e pieno di energia!

– Travestimenti, brividi e risate garantite!

Espanol :

¡AQUA HALLOWEEN llega a la piscina Alex Jany de Jacou!

¿Listo para pedalear aterrorizado?

– ¡Una clase de aquabike terrorífica y llena de energía!

– Disfraces, emociones y risas garantizadas

