AQUA-KIDS PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault 10 juillet 2025 15:00

Vienne

AQUA-KIDS PARTY Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Début : 2025-07-10 15:00:00

fin : 2025-07-10 17:00:00

2025-07-10

2025-07-31

2025-08-21

À travers le jeu et grâce à un matériel pédagogique adapté, les enfants

appréhendent et se familiarisent avec le milieu aquatique, en toute

sécurité et dans la bonne humeur.

Jeudis 10, 31 juillet et 21 août

De 15h à 17h (goûter inclus)

Sur réservation .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83

