AQUA KIDS PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

2026-02-11 2026-02-18

Profitez d’un moment fun pour vos enfants de 4 à 12 ans,

En musique, avec des jeux et un **goûter offert** !

_**Tarif **_ _entrée baignade, sur inscription._

_1 accompagnateur (adulte) par enfant._ .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83

