AQUA KIDS PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Profitez d’un moment fun pour vos enfants de 4 à 12 ans,
En musique, avec des jeux et un **goûter offert** !
_**Tarif **_ _entrée baignade, sur inscription._
_1 accompagnateur (adulte) par enfant._ .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
English : AQUA KIDS PARTY
