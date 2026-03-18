AQUA KIDS PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault
AQUA KIDS PARTY Centre aquatique La Piscine Châtellerault mercredi 8 avril 2026.
AQUA KIDS PARTY
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15
Profitez d’un moment fun pour vos enfants de 4 à 12 ans,
En musique, avec des jeux et un **goûter offert** !
_**Tarif **_ _entrée baignade, sur inscription._
_1 accompagnateur (adulte) par enfant._ .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
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English : AQUA KIDS PARTY
L’événement AQUA KIDS PARTY Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne