Aqua Night Masevaux-Niederbruck
Aqua Night Masevaux-Niederbruck vendredi 10 avril 2026.
Aqua Night
Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10 21:15:00
Date(s) :
2026-04-10
Venez passer une soirée animée à la piscine de Masevaux. Au programme De 18h30 à 19h15, Aquabike Détente De 19h30 à 20h15, Aquabike années 80 De 20h30 à 21h15, Aquagym fluo (accessoires fluo fournis. Boissons softs à disposition. Places limitées, inscriptions en ligne.
Venez passer une soirée animée à la piscine de Masevaux. Au programme De 18h30 à 19h15, Aquabike Détente De 19h30 à 20h15, Aquabike années 80 De 20h30 à 21h15, Aquagym fluo (accessoires fluo fournis. Boissons softs à disposition. Places limitées, inscriptions en ligne. .
Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 44 46
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English :
Come and enjoy a lively evening at the Masevaux swimming pool. Program: 6:30pm to 7:15pm, Aquabike Détente 7:30pm to 8:15pm, Aquabike années 80 8:30pm to 9:15pm, Aquagym fluo (fluo accessories provided. Soft drinks available. Limited places, online registration.
L’événement Aqua Night Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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