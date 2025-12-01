Aqua Noël à la piscine de la Mare Rouge Piscine de la Mare Rouge Le Havre

Aqua Noël à la piscine de la Mare Rouge

Piscine de la Mare Rouge 105 Rue Florimond Laurent Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:15:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Venez participer à un cours d’aquafitness sur le thème de Noël, dans une ambiance conviviale. Que vous soyez adepte régulier ou simple curieux, cette séance spéciale promet de mêler sport, bonne humeur et esprit de fête.

Pour l’occasion, n’oubliez pas vos maillots rouges et blancs afin d’être parfaitement dans le thème !

Inscription au 02 35 46 37 87 .

Piscine de la Mare Rouge 105 Rue Florimond Laurent Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 37 87

English : Aqua Noël à la piscine de la Mare Rouge

