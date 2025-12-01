Aqua Noël à l’Ovive Moulins
Début : 2025-12-22 12:00:00
fin : 2025-12-22 17:30:00
2025-12-22
Venez fêter Noël au centre aqualudique.
Centre aqualudique l’Ovive Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 04 05
English :
Come and celebrate Christmas at the aqualudic center.
