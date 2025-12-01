Aqua Noël à l’Ovive

Centre aqualudique l’Ovive Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 12:00:00

fin : 2025-12-22 17:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Venez fêter Noël au centre aqualudique.

.

Centre aqualudique l’Ovive Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 04 05

English :

Come and celebrate Christmas at the aqualudic center.

L’événement Aqua Noël à l’Ovive Moulins a été mis à jour le 2025-12-11 par Office du tourisme de Moulins & sa région