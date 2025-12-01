Aqua Noël Therma Salina Salins-les-Bains

Aqua Noël

Therma Salina Promenade Barbarine Salins-les-Bains Jura

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:15:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Cours d’aquagym suivi d’une dégustation de vins de l’ESAT et de produits régionaux.

Présence de Miss Jura et petites surprises !

Paiement à effectuer le jour même.

Réservé aux adultes 70 personnes maximum.

Sur inscription .

Therma Salina Promenade Barbarine Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 04 63 f.lebeault@thermes-salins.com

