AQUA PADDLE Centre aquatique La Piscine Châtellerault

AQUA PADDLE

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Une séance très dynamique dont l’objectif est de tenir en équilibre

sur une planche et d’enchaîner différents exercices. .

English : AQUA PADDLE

