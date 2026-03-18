AQUA PADDLE Centre aquatique La Piscine Châtellerault
AQUA PADDLE Centre aquatique La Piscine Châtellerault mardi 14 avril 2026.
AQUA PADDLE
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
3 séances proposées de 17h30 à 19h30
Des séances dynamique dont l’objectif est de tenir en équilibre
sur une planche et d’enchaîner différents exercices.
– 17h30 Cours à dominante Haut du corps
– 18h15 Cours classique (corps entier)
– 19h00 Cours à dominante Bas du corps .
Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83
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English : AQUA PADDLE
L’événement AQUA PADDLE Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne