AQUA PADDLE Centre aquatique La Piscine Châtellerault

AQUA PADDLE 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 2026-04-14

AQUA PADDLE Centre aquatique La Piscine Châtellerault mardi 14 avril 2026.

AQUA PADDLE

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

3 séances proposées de 17h30 à 19h30
Des séances dynamique dont l’objectif est de tenir en équilibre
sur une planche et d’enchaîner différents exercices.
– 17h30 Cours à dominante Haut du corps
– 18h15 Cours classique (corps entier)
– 19h00 Cours à dominante Bas du corps   .

Centre aquatique La Piscine 13 rue Aimé Rasseteau Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 14 83 

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English : AQUA PADDLE

L’événement AQUA PADDLE Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-14 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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