Aqua Relax : une parenthèse bien-être à la piscine Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

La piscine Thérèse et Jeanne Brulé vous propose une séance d’Aqua Relax le vendredi 17 avril de 19h à 20h.

Cette activité est pensée comme une véritable parenthèse de bien-être, combinant des mouvements doux inspirés du yoga, une eau chauffée et une ambiance musicale relaxante. Elle permet de se détendre, de relâcher les tensions et de prendre du temps pour soi.

Accessible à tous les adultes, cette séance ne nécessite pas d’inscription préalable.

Un moment de détente alliant mouvements doux, eau chaude et ambiance apaisante pour relâcher les tensions.

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Sans inscription, se présenter avant le début de la séance.

De 9 à 10,50 euros.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T20:00:00+02:00

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS



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