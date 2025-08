Aqua Sophrologie Bassemberg

Aqua Sophrologie Bassemberg mercredi 30 juillet 2025.

Aqua Sophrologie

Route de Villé Bassemberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 18:30:00

fin : 2025-07-30 19:30:00

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-20 2025-08-27

L’eau nous enveloppe, nous porte, nous emporte…

Progressivement le temps se ralentit et se suspend les yeux clos, plus de notion de l’espace ni du temps. Une expérience de relaxation profonde, qui soulage les douleurs et permet une récupération physique et musculaire. L’expérience de la sophrologie dans l’eau s’inscrit profondément dans votre corps. Une expérience intime et profonde de lâcher prise. .

Route de Villé Bassemberg 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 93 contact-aquavallees@valleedeville.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Aqua Sophrologie Bassemberg a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé