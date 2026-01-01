Aqua training Aquapalme Vichy Vitalité Piscine de Cusset Cusset
Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier
Début : 2026-01-13 20:30:00
fin : 2026-03-10 21:15:00
2026-01-13 2026-02-24 2026-03-10
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, VVA Natation propose des séances gratuites de découverte d’Aqua training Aquapalme.
Inscription et renseignements par téléphone
Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 77 20 61
English :
As part of the Vichy Vitalité program, VVA Natation is offering free introductory Aqua training Aquapalme sessions.
Registration and information by phone
