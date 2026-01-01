Aqua training Aquapalme Vichy Vitalité Piscine de Cusset Cusset

Aqua training Aquapalme Vichy Vitalité

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-03-10 21:15:00

Date(s) :

2026-01-13 2026-02-24 2026-03-10

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, VVA Natation propose des séances gratuites de découverte d’Aqua training Aquapalme.

Inscription et renseignements par téléphone

.

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 77 20 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Vichy Vitalité program, VVA Natation is offering free introductory Aqua training Aquapalme sessions.

Registration and information by phone

L’événement Aqua training Aquapalme Vichy Vitalité Cusset a été mis à jour le 2026-01-06 par Vichy Destinations