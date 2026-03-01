Aqua Training Aquapalme Vichy Vitalité Piscine de Cusset Cusset

Aqua Training Aquapalme Vichy Vitalité

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 20:30:00

fin : 2026-03-31 21:15:00

Date(s) :

2026-03-31 2026-04-21 2026-05-19 2026-06-09

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, vichy Val d’Allier Natation propose des séances gratuites de découverte Aqua Training, Aquapalme.

Renseignements et inscription par téléphone.

.

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 77 20 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Vichy Vitality program, vichy Val d’Allier Natation offers free discovery sessions: Aqua Training, Aquapalme.

Information and registration by telephone.

L’événement Aqua Training Aquapalme Vichy Vitalité Cusset a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations