Aqua Training Aquapalme Vichy Vitalité Piscine de Cusset Cusset mardi 31 mars 2026.
Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier
Début : 2026-03-31 20:30:00
fin : 2026-03-31 21:15:00
2026-03-31 2026-04-21 2026-05-19 2026-06-09
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, vichy Val d’Allier Natation propose des séances gratuites de découverte Aqua Training, Aquapalme.
Renseignements et inscription par téléphone.
Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 77 20 61
English :
As part of the Vichy Vitality program, vichy Val d’Allier Natation offers free discovery sessions: Aqua Training, Aquapalme.
Information and registration by telephone.
L’événement Aqua Training Aquapalme Vichy Vitalité Cusset a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations