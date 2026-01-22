Aqua Zen (Piscine Municipale)

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Centre aquatique de Brive vous propose une soirée Aqua Zen, dédiée au bien-être et à la relaxation.

Rendez-vous jeudi 29 janvier, de 20h à 22h (accueil à partir de 19h30) pour une parenthèse apaisante dans une ambiance feutrée, réservée au public adulte.

Profitez de trois ateliers spécialement conçus pour un lâcher-prise maximal

relaxation aquatique encadrée par les maîtres-nageurs,

modelage du dos réalisé par les élèves de l’école Silvya Terrade,

accès au hammam et au sauna, encadré par les coachs de l’Espace Forme & Bien-être.

Petits gâteaux et boissons chaudes sont offerts tout au long de la soirée.

Tarifs Brivistes 14,50 €

Non-brivistes 17,60 € (sur présentation d’un justificatif récent)

Réservation obligatoire à l’accueil de la piscine. .

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Aqua Zen (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-20 par Brive Tourisme