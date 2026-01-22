Aqua Zen (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde
Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Centre aquatique de Brive vous propose une soirée Aqua Zen, dédiée au bien-être et à la relaxation.
Rendez-vous jeudi 29 janvier, de 20h à 22h (accueil à partir de 19h30) pour une parenthèse apaisante dans une ambiance feutrée, réservée au public adulte.
Profitez de trois ateliers spécialement conçus pour un lâcher-prise maximal
relaxation aquatique encadrée par les maîtres-nageurs,
modelage du dos réalisé par les élèves de l’école Silvya Terrade,
accès au hammam et au sauna, encadré par les coachs de l’Espace Forme & Bien-être.
Petits gâteaux et boissons chaudes sont offerts tout au long de la soirée.
Tarifs Brivistes 14,50 €
Non-brivistes 17,60 € (sur présentation d’un justificatif récent)
Réservation obligatoire à l’accueil de la piscine. .
Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 27
