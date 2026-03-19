Aqua zik | Atelier Musique Médiathèque de Cognac Cognac
Aqua zik | Atelier Musique Médiathèque de Cognac Cognac mercredi 17 juin 2026.
Aqua zik | Atelier Musique
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
À l’occasion de la Fête de la musique, la médiathèque vous invite à plonger dans un univers sonore original avec l’atelier
Aqua-zik , animé par la Fabrik’ Ecolozik’.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
To celebrate the Fête de la musique, the media library invites you to plunge into an original world of sound with the Aqua-zik workshop
workshop, led by Fabrik? Ecolozik?
L’événement Aqua zik | Atelier Musique Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac