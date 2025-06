Aqua Zumba Piscine Municipale de Tence Tence 10 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Aqua Zumba Piscine Municipale de Tence Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-07-10

Nouvelle activité Aqua Zumba à la piscine de Tence.

Réservation obligatoire.

.

Piscine Municipale de Tence Boulevard Léon Rocher

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 25 73 06

English :

New activity: Aqua Zumba at the Tence swimming pool.

Reservations required.

German :

Neue Aktivität: Aqua Zumba im Schwimmbad von Tence.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Nuova attività: Aqua Zumba alla piscina di Tence.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Nueva actividad: Aqua Zumba en la piscina de Tence.

Reserva obligatoria.

L’événement Aqua Zumba Tence a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon