Aquabaule En mode vacances Pâques Piscine Aquabaule La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Aquabaule En mode vacances Pâques

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-01 2026-05-02

Les vacances de printemps arrivent… et le programme s’annonce fun & détente à Aqua Baule !

Du 13 avril au 3 mai, profitez d’animations pour toute la famille

MOMENTS FAMILLE ET STAGE NATATION En ce semaine et week-end voir programme

ANIMATION SIRÈNE & TRITON les 15 et 29 avril – 15h, 16h et 16h45

WATER BALL Les mardis et jeudi 15h15 à 16h45

BAPTÊME DE PLONGÉE 22 avril 15h15 et 16h (8/15 ans) 16h45 (+ de 15 ans)

MARDI ZEN avec des ateliers bien-être à la carte 28 avril – 18h à 20h .

Piscine Aquabaule Avenue Honoré de Balzac La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 15 45

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English :

L’événement Aquabaule En mode vacances Pâques La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-08 par ADT44