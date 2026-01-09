Aquabike à GatinéO CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Cours de vélo dans l’eau intensif en musique !
Sur inscription. .
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
