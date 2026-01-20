Aquabike Centre Aqualudique Nautiloue Ornans

Aquabike

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 19:00:00

fin : 2026-02-16 19:45:00

Date(s) :

2026-02-09

Pendant les vacances, venez pratiquer l’aquabike au Centre Aqualudique Nautiloue. Pédalez dans l’eau en douceur tout en brulant un max de calories ! .

Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aquabike

L’événement Aquabike Ornans a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON