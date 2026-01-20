Aquabike Centre Aqualudique Nautiloue Ornans
lundi 9 février 2026
Aquabike
Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans Doubs
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 19:00:00
fin : 2026-02-16 19:45:00
Date(s) :
2026-02-09
Pendant les vacances, venez pratiquer l’aquabike au Centre Aqualudique Nautiloue. Pédalez dans l’eau en douceur tout en brulant un max de calories ! .
Centre Aqualudique Nautiloue Allée de la Tour de Peilz Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 58 59 nautiloue@cclouelison.fr
English : Aquabike
L’événement Aquabike Ornans a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON