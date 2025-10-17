Aquabike Rose Parc d’Activités de la Brionnière Maen Roch

Aquabike Rose Parc d'Activités de la Brionnière Maen Roch vendredi 17 octobre 2025.

Parc d’Activités de la Brionnière Centre aquatique Coglé’O Maen Roch Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Le Centre aquatique du Coglais vous invite à une soirée sportive et caritative !

Au programme Deux séances proposées à 19h ou à 20h incluant 30 min d’aquabike et 15 min d’espace forme en accès libre.

Sur chaque entrée 5 € seront reversés à l’institut Eugène Marquis et l’association Sénopôle.

Inscription obligatoire et règlement à l’accueil du centre aquatique Coglé’O Nombre de places limité .

