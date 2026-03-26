Aquabike Vichy Vitalité Stade Aquatique Bellerive-sur-Allier

Aquabike Vichy Vitalité

Stade Aquatique 2 chemin des Chabannes Basses Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:15:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Stade Aquatique Vichy Communauté propose 2 séances maximum par personne de découverte Aquabike.

Renseignements et inscription par téléphone.

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Stade Aquatique 2 chemin des Chabannes Basses Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 57 64

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English :

As part of the Vichy Vitality program, Stade Aquatique Vichy Communauté offers a maximum of 2 discovery sessions per person: Aquabike.

Information and registration by telephone.

L’événement Aquabike Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations