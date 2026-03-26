Aquabike Vichy Vitalité Stade Aquatique Bellerive-sur-Allier
Aquabike Vichy Vitalité Stade Aquatique Bellerive-sur-Allier samedi 25 avril 2026.
Aquabike Vichy Vitalité
Stade Aquatique 2 chemin des Chabannes Basses Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-05-02 09:45:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Stade Aquatique Vichy Communauté propose 2 séances maximum par personne de découverte Aquabike.
Renseignements et inscription par téléphone.
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Stade Aquatique 2 chemin des Chabannes Basses Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 57 64
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English :
As part of the Vichy Vitality program, Stade Aquatique Vichy Communauté offers a maximum of 2 discovery sessions per person: Aquabike.
Information and registration by telephone.
L’événement Aquabike Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-23 par Vichy Destinations
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