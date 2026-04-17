Aquaboxing à la piscine ! Piscine olympique Deauville

Aquaboxing à la piscine !

Piscine olympique Boulevard de la mer Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:15:00

fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17

La Piscine Olympique de Deauville organise une soirée aquaboxing , une activité tonique inspirée des arts martiaux exécutée en musique et pratiquée dans l’eau. Il s’agit d’un sport complet et accessible à tous.

De la boxe dans l’eau, c’est toute la particularité de l’aquaboxing mêler les bienfaits des sports de combat aux sports aquatiques. Pendant 45 minutes, les mouvements de boxe s’enchaînent, le cardio augmente progressivement et les atouts de l’environnement aquatique se font ressentir impacts réduits, gestes amplifiés, sollicitation musculaire complète, ce qui rend la discipline accessible à tous.

Tout en musique, la bonne humeur prend le pas sur l’intensité de la séance pour travailler l’ensemble du corps avec le sourire. Alors, prêts à enfiler gants et maillot ?

A partir de 16 ans. .

Piscine olympique Boulevard de la mer Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 02 17 accueil-piscine@deauville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aquaboxing à la piscine !

The Deauville Olympic Pool is organising an aquaboxing evening, an invigorating activity inspired by the martial arts, performed to music in the water. It’s a complete sport that’s accessible to everyone.

L’événement Aquaboxing à la piscine ! Deauville a été mis à jour le 2026-03-20 par OT SPL Deauville