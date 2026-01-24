Aquaboxing Gâtinéo Parthenay

Aquaboxing

Gâtinéo Boulevard Georges Clemenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Activité intensive en musique de 45min, mélangeant cardio et aquaboxe.

Sur inscription. .

Gâtinéo Boulevard Georges Clemenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aquaboxing

L’événement Aquaboxing Parthenay a été mis à jour le 2026-01-21 par CC Parthenay Gâtine