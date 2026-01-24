Aquaboxing Gâtinéo Parthenay
Aquaboxing Gâtinéo Parthenay jeudi 12 février 2026.
Aquaboxing
Gâtinéo Boulevard Georges Clemenceau Parthenay Deux-Sèvres
Activité intensive en musique de 45min, mélangeant cardio et aquaboxe.
Sur inscription. .
Gâtinéo Boulevard Georges Clemenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr
