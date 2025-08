Aqua’camp Stade aquatique Bellerive-sur-Allier

Stade aquatique 2 rue des Chabannes Basses Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 4.1 – 4.1 – 4.9 EUR

Début : Vendredi 2025-08-08 10:00:00

fin : 2025-08-08 19:00:00

2025-08-08

Au programme de la journée une ambiance camping, de la bonne humeur et plein d’animations ! Venez découvrir les nombreuses activités proposées tout au long de la journée. Pour les petits et les plus grands, il y en aura pour tous les goûts !

Stade aquatique 2 rue des Chabannes Basses Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 57 64

English :

On the program for the day: a camping atmosphere, good spirits and lots of entertainment! Come and discover the many activities on offer throughout the day. For young and old alike, there’s something for everyone!

German :

Das Programm des Tages: Campingatmosphäre, gute Laune und viele Animationen! Kommen Sie und entdecken Sie die zahlreichen Aktivitäten, die den ganzen Tag über angeboten werden. Für die Kleinen und die Größeren ist für jeden etwas dabei!

Italiano :

Il programma della giornata prevede un’atmosfera da campeggio, buonumore e tanto divertimento! Venite a scoprire le numerose attività proposte durante la giornata. Ce n’è per tutti i gusti, grandi e piccini!

Espanol :

En el programa del día: ambiente de camping, buen humor y mucha diversión Venga y descubra las numerosas actividades que se propondrán a lo largo del día. Hay para todos los gustos, grandes y pequeños

L’événement Aqua’camp Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-08-04 par Vichy Destinations