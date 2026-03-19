Aqua’chasse

51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:30:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES ??

Prêts pour une aventure sucrée et ludique ? ??

Plongez dans la magie de notre chasse aux œufs géante, organisée dans tout notre espace aquatique (hors de l’eau, bien sûr !).

?? Plus de 600 œufs à dénicher, soit 3 œufs par personne pour que chacun reparte avec un sourire et des friandises !

?? BONUS 3 œufs dorés sont cachés (1 par heure). Trouvez-les pour remporter un œuf géant et gagner une entrée piscine enfant !

Venez en famille ou entre amis, et vivez un moment inoubliable ! ?? .

51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35

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L’événement Aqua’chasse Janzé a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT 35 ADMIN