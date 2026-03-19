Aqua’chasse Janzé
Aqua’chasse Janzé lundi 6 avril 2026.
Aqua’chasse
51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:30:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-06
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES ??
Prêts pour une aventure sucrée et ludique ? ??
Plongez dans la magie de notre chasse aux œufs géante, organisée dans tout notre espace aquatique (hors de l’eau, bien sûr !).
?? Plus de 600 œufs à dénicher, soit 3 œufs par personne pour que chacun reparte avec un sourire et des friandises !
?? BONUS 3 œufs dorés sont cachés (1 par heure). Trouvez-les pour remporter un œuf géant et gagner une entrée piscine enfant !
Venez en famille ou entre amis, et vivez un moment inoubliable ! ?? .
51 Rue Jean Marie Lacire, 35150 Janzé Janzé 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 71 00 35 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Aqua’chasse Janzé a été mis à jour le 2026-03-19 par ADT 35 ADMIN
Prochains événements à Janzé (Ille-et-Vilaine)
- Enigmus fait sa chocolaterie! Place à la chasse aux tickets d’or Janzé — 4 avril 2026
- Stages de natation enfants Janzé — 13 avril 2026
- Soirée Massage Janzé — 28 avril 2026