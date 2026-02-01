Aquaciné à la piscine Yvonne Godard Piscine Yvonne Godard Paris
Venez assister à un aquaciné à la piscine Yvonne Godard. Au programme : le classique Jumanji avec Robin Williams !
Le samedi 21 février 2026
de 20h00 à 22h00
payant
7 € + prix d’une entrée piscine. A acheter sur place.
Tout public.
Piscine Yvonne Godard 7 rue Serpollet 75020 Paris
