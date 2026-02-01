Aquaciné à la piscine Yvonne Godard Piscine Yvonne Godard Paris

Affiche du film projeté. ; Crédits : Piscine Yvonne Godard

Venez assister à un aquaciné à la piscine Yvonne Godard. Au programme : le classique Jumanji avec Robin Williams !

Le samedi 21 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

7 € + prix d’une entrée piscine. A acheter sur place.

Tout public.

Piscine Yvonne Godard 7 rue Serpollet 75020 Paris



