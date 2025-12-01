Aquaciné de Noël à la piscine Marjorie Gestring Piscine Marjorie Gestring (Ex : Piscine Champerret) PARIS
Samedi 13 décembre, on vient fêter Noël avant l’heure à la piscine Marjorie Gestring (17e) ! Pour l’occasion, une projection du film Paddington 2 est proposée.
Le samedi 13 décembre 2025
de 19h00 à 22h00
payant
7 euros + prix d’une entrée piscine.
Tout public.
Piscine Marjorie Gestring (Ex : Piscine Champerret) 36, boulevard de Reims 75017 PARIS