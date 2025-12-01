Aquaciné de Noël à la piscine Marjorie Gestring Piscine Marjorie Gestring (Ex : Piscine Champerret) PARIS

AQUACINE Paddington. ; Crédits : Piscine Marjorie Gestring.

Samedi 13 décembre, on vient fêter Noël avant l’heure à la piscine Marjorie Gestring (17e) ! Pour l’occasion, une projection du film Paddington 2 est proposée.

Le samedi 13 décembre 2025

de 19h00 à 22h00

payant

7 euros + prix d’une entrée piscine.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T23:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T19:00:00+02:00_2025-12-13T22:00:00+02:00

Piscine Marjorie Gestring (Ex : Piscine Champerret) 36, boulevard de Reims 75017 PARIS