Aquaciné Rue Alain Vadepied Évron

Rue Alain Vadepied Jardin aquatique Évron Mayenne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-05 18:00:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Le mercredi 5 novembre, vivez une séance de cinéma unique au Jardin Aquatique !
A 18h séance famille, plongez dans l’océan avec Vaiana, la légende du bout du monde
A 20h15 séance frisson avec 47 meters down (à partir de 12 ans).
Sur inscription à l’accueil du Jardin Aquatique.
Tarifs 8€ adulte et 5€ enfant .
Rue Alain Vadepied Jardin aquatique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 91 23
