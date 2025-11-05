Aquaciné Rue Alain Vadepied Évron

Aquaciné

Le mercredi 5 novembre, vivez une séance de cinéma unique au Jardin Aquatique !

A 18h séance famille, plongez dans l’océan avec Vaiana, la légende du bout du monde

A 20h15 séance frisson avec 47 meters down (à partir de 12 ans).

Sur inscription à l’accueil du Jardin Aquatique.

Tarifs 8€ adulte et 5€ enfant .

Rue Alain Vadepied Jardin aquatique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 91 23

