Aquaciné Les Rois de la Glisse , au cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Début : 2025-11-28 18:30:00

2025-11-28

Vendredi 28 Novembre 2025 à 18h30

Durée 1h28 à partir de 6 ans

Synopsis

Sur sa banquise, le jeune Cody rêve de devenir le champion du monde des surfeurs. Il espère qu’en intégrant le monde prestigieux de la compétition, il trouvera enfin le respect et l’admiration qu’il n’a jamais eus. Accompagné d’une équipe de reportage qui filme son incroyable aventure, Cody quitte son univers glacial pour rejoindre le paradis ensoleillé de l’île de Pin Goo où va se dérouler la compétition. Sa rencontre avec un vieux surfeur surnommé Geek va changer son destin et donner un vrai sens à sa quête. Le jeune intrépide qui n’était venu que pour remporter une médaille va gagner bien davantage…

Places limitées à 60 personnes Les enfants de moins de 7 ans doivent êtres accompagnés par un adulte. 3.8 .

cinéma Lumière Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29 cinemalumiere@yahoo.fr

