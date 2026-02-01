AquaCiné Parc des Sports de la Loue Saint-Victor
AquaCiné Parc des Sports de la Loue Saint-Victor samedi 28 février 2026.
AquaCiné
Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Regardez Moi Moche et Méchant 4 dans l’eau !
Installez-vous dans une bouée dans le bassin olympique, profitez du film sur grand écran et savourez l’instant avec notre vente de pop-corn, snacking et boissons sur place.
Sur réservation.
.
Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 26 60 contact@ca-laloue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Watch Despicable Me 4 in the water!
Sit in a buoy in the Olympic-size pool, enjoy the film on the big screen and savor the moment with popcorn, snacks and drinks on sale on site.
Reservations required.
L’événement AquaCiné Saint-Victor a été mis à jour le 2026-02-02 par Montluçon Tourisme