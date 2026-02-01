AquaCiné Parc des Sports de la Loue Saint-Victor

AquaCiné

Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor Allier

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Regardez Moi Moche et Méchant 4 dans l’eau !

Installez-vous dans une bouée dans le bassin olympique, profitez du film sur grand écran et savourez l’instant avec notre vente de pop-corn, snacking et boissons sur place.

Sur réservation.

Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 26 60 contact@ca-laloue.fr

English :

Watch Despicable Me 4 in the water!

Sit in a buoy in the Olympic-size pool, enjoy the film on the big screen and savor the moment with popcorn, snacks and drinks on sale on site.

Reservations required.

