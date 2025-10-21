Aqua’circuit xxl Octobre rose à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat
Aqua’circuit xxl Octobre rose à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat mardi 21 octobre 2025.
Aqua’circuit xxl Octobre rose à l’Espace Aqua’Noblat
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 10.5 – 10.5 – 10.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
̀ ’ ’
Tout au long du mois d’octobre, une urne est à votre disposition à l’accueil pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
, ̂ , . , ́
, – ́ .
8 avenue Léon Blum Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 22 99 10 aqua-noblat@ccnoblat.fr
English : Aqua’circuit xxl Octobre rose à l’Espace Aqua’Noblat
German : Aqua’circuit xxl Octobre rose à l’Espace Aqua’Noblat
Italiano :
Espanol : Aqua’circuit xxl Octobre rose à l’Espace Aqua’Noblat
L’événement Aqua’circuit xxl Octobre rose à l’Espace Aqua’Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-10-10 par OT de Noblat