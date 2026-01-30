Aquacross de la Saint Valentin (Piscine Municipale) Brive-la-Gaillarde

Aquacross de la Saint Valentin (Piscine Municipale)

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

La séance est ouverte à tous les sportifs, sportives, confirmés en milieu aquatique qui aiment se surpasser et s’entraider.

Accueil à 18h15 dans le hall d’entrée. Inscription obligatoire car les places sont limitées.

Infos et inscriptions sur place ou au 05.55.74.37.27. .

Boulevard Voltaire Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 37 27

