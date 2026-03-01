AquaGames aux Antilles de Jonzac Rue des Caraïbes Jonzac
AquaGames aux Antilles de Jonzac Rue des Caraïbes Jonzac samedi 21 mars 2026.
AquaGames aux Antilles de Jonzac
Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 8.2 – 8.2 – 14.4 EUR
Prix d’une entrée espace ludique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Samedi 21 mars les Aquagames débarquent au lagon aux Antilles de Jonzac !
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Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 00 antilles.accueil@haute-saintonge.org
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English :
Saturday, March 21: the Aquagames come to Jonzac’s Antilles lagoon!
L’événement AquaGames aux Antilles de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-03-13 par CDC de Haute Saintonge