AquaGames aux Antilles de Jonzac Rue des Caraïbes Jonzac

AquaGames aux Antilles de Jonzac

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 8.2 – 8.2 – 14.4 EUR

Prix d’une entrée espace ludique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21 17:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Samedi 21 mars les Aquagames débarquent au lagon aux Antilles de Jonzac !

.

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 00 antilles.accueil@haute-saintonge.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, March 21: the Aquagames come to Jonzac’s Antilles lagoon!

L’événement AquaGames aux Antilles de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-03-13 par CDC de Haute Saintonge