Aquagym à la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud Rue de la Piscine Saint-Aubin-le-Cloud

Aquagym à la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud

Rue de la Piscine PISCINE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

L’aquagym c’est se détendre sans les contraintes terrestres.

Cours collectif de renforcement cardio vasculaire et musculaire !

Sur inscription. .

Rue de la Piscine PISCINE DE SAINT-AUBIN-LE-CLOUD Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 35 52 piscines@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Aquagym à la piscine de Saint-Aubin-le-Cloud Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-01-07 par CC Parthenay Gâtine