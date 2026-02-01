Aquagym Airlines Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Aquagym Airlines

Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-02-23 19:00:00

fin : 2026-02-23 20:00:00

2026-02-23

Embarquez pour un voyage aquatique autour du monde sans quitter le bassin !

AquaPiriac vous propose une séance spéciale d’aquafitness rouge, rythmée par des musiques internationales pour une immersion totale ambiance caliente, vibes exotiques et énergie positive garanties.

Au programme

45 minutes d’aquafitness dynamique et ludique.

Un parcours musical qui vous fait voyager d’un continent à l’autre.

Une collation conviviale à l’issue de la séance pour prolonger le voyage et partager un moment chaleureux.

N’oubliez pas votre accessoire de voyage !

Réservation obligatoire .

Saint Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr

