Aquagym Aquapalme Vichy Vitalité Piscine de Cusset Cusset

Aquagym Aquapalme Vichy Vitalité

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09 09:00:00

fin : 2026-06-08 09:45:00

Date(s) :

2026-03-09 2026-04-20 2026-04-30 2026-05-18 2026-06-08

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, VVA natation propose des séances découvertes gratuites d’Aquagym Aquapalme.

Renseignements et inscriptions par téléphone

.

Piscine de Cusset 44 avenue de l’Europe Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 77 20 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Vichy Vitality program, VVA natation is offering free introductory Aquagym Aquapalme sessions.

Information and registration by phone

L’événement Aquagym Aquapalme Vichy Vitalité Cusset a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations