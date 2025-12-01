Aquagym Esplanade des Œufs Cauterets

Aquagym

Début : 2025-12-24 10:30:00

fin : 2025-12-24 11:15:00

2025-12-24

Aquagym pendant les vacances scolaires de Noël les lundis et mercredis de 10h30 à 11h15.

9€ la séance par personne sur réservation à la piscine (places limitées) .

Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 61 30

English :

Aquagym during the Christmas school vacations on Mondays and Wednesdays from 10.30am to 11.15am.

L’événement Aquagym Cauterets a été mis à jour le 2025-12-10 par OT de Cauterets|CDT65