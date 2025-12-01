Aquagym Esplanade des Œufs Cauterets
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-29 10:30:00
fin : 2025-12-29 11:15:00
2025-12-29
Aquagym pendant les vacances scolaires de Noël les lundis et mercredis de 10h30 à 11h15
9€ la séance par personne sur réservation à la piscine (places limitées) .
Esplanade des Œufs CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 61 30
English :
Aquagym during the Christmas school vacations on Mondays and Wednesdays from 10:30 to 11:15 a.m
