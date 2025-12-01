Aquagym de Noël à la piscine de la Butte aux Cailles Piscine de la Butte aux Cailles PARIS

La piscine Buttes aux Cailles vous invite le dimanche 21 décembre à 11h30 à une spéciale aquagym de Noël.

Aquagym de Noël ; Crédits : Bac

Venez profiter d’une séance d’aquagym festive au rythme des musiques de Noël, entouré des « lutins de la piscine ». Une activité conviviale pour célébrer les fêtes dans une ambiance chaleureuse et sportive !

Le dimanche 21 décembre 2025

de 11h30 à 12h10

payant

Tarif : selon la grille de tarifs en vigueur.

Plus d’informations : Paris.fr et au 01.45.89.60.05 ou 01.44.08.12.01 (ligne directe MNS).

Tout public.

Piscine de la Butte aux Cailles 5, place Paul Verlaine 75013 PARIS

+33145896005