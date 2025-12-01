Aquagym de Noël Crépy-en-Valois

Aquagym de Noël

Avenue des Erables Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 19:45:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Retrouvez votre séance d’aquagym habituelle à 19h45 !

Rien ne change côté cours…sauf que ce soir, on rajoute un petit twist festif, pour rester dans l’esprit de Noël et ajouter un peu de magie dans l’eau

Votre accessoire de Noël devient obligatoire (ou presque)

Bonnet clignotant, serre-tête de renne ou même chaussettes à paillettes… tout est permis ! ✨

Venez transpirer, rire et montrer que même dans l’eau, on peut être sapin de Noël stylé

On vous attend nombreux pour une séance sportive… et féerique ! ✨

À ce soir ! ✨

️ Mardi 23 décembre

19h45

Centre Aquatique du Valois

Retrouvez votre séance d’aquagym habituelle à 19h45 !

Rien ne change côté cours…sauf que ce soir, on rajoute un petit twist festif, pour rester dans l’esprit de Noël et ajouter un peu de magie dans l’eau

Votre accessoire de Noël devient obligatoire (ou presque)

Bonnet clignotant, serre-tête de renne ou même chaussettes à paillettes… tout est permis ! ✨

Venez transpirer, rire et montrer que même dans l’eau, on peut être sapin de Noël stylé

On vous attend nombreux pour une séance sportive… et féerique ! ✨

À ce soir ! ✨

️ Mardi 23 décembre

19h45

Centre Aquatique du Valois .

Avenue des Erables Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come back to your usual aquagym session at 7:45pm!

Nothing changes in terms of classes? except that tonight, we’re adding a festive twist, to stay in the Christmas spirit and add a little magic to the water

Your Christmas accessory becomes mandatory (or almost)

Flashing bonnet, reindeer headband or even sequined socks? anything goes!

Come and sweat, laugh and show that you can be a stylish Christmas tree, even in the water!

We look forward to seeing many of you for a sportive? and magical session!

See you tonight!

?? Tuesday, December 23rd

? 19h45

? Valois Aquatic Center

L’événement Aquagym de Noël Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme du Pays de Valois