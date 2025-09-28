Aquagym découverte Piscine Georges Rigal PARIS
Aquagym découverte Piscine Georges Rigal PARIS dimanche 28 septembre 2025.
Programme du 28 septembre :
- Ouverture à 8 h
- 10h20-11h Aquagym découverte
- 12h00 fermeture et installation des structures gonflables dans le bassin de 25 m
- 13h00 reprise
- 18h00 fermeture
Venez vivre une journée dynamique et rafraîchissante à l’occasion de notre journée AQUAGYM découverte ! Que vous soyez amateur de détente ou passionné de sport, notre programme varié vous attend.
Le dimanche 28 septembre 2025
de 08h00 à 18h00
gratuit Public adultes.
Piscine Georges Rigal 115, boulevard de Charonne 75011 PARIS
+33144932818