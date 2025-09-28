Aquagym découverte Piscine Georges Rigal PARIS

Aquagym découverte Piscine Georges Rigal PARIS dimanche 28 septembre 2025.

Programme du 28 septembre :

Ouverture à 8 h

10h20-11h Aquagym découverte

12h00 fermeture et installation des structures gonflables dans le bassin de 25 m

13h00 reprise

18h00 fermeture

Venez vivre une journée dynamique et rafraîchissante à l’occasion de notre journée AQUAGYM découverte ! Que vous soyez amateur de détente ou passionné de sport, notre programme varié vous attend.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 08h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Piscine Georges Rigal 115, boulevard de Charonne 75011 PARIS

+33144932818