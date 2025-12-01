Aquagym en mer avec Ocean by Fab Audierne
Aquagym en mer avec Ocean by Fab Audierne lundi 1 décembre 2025.
Aquagym en mer avec Ocean by Fab
Centre nautique d’Esquibien Audierne Finistère
Début : 2025-12-01 09:00:00
fin : 2025-12-31 17:00:00
2025-12-01
Séance d’une heure dans l’eau pour travailler tout le corps dans son ensemble, de façon dynamique et aquatique ;
renforcement musculaire, cardio, gainage, abdos fessiers, conseils postures, respiration, etc…
Maitre nageur sauveteur, formation de Gasquet + Staps + 10 ans de sports haut niveau en kitesurf.
Approche globale et aquatique ! .
Centre nautique d’Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 74 29 47 00
