Aquagym en mer avec Ocean by Fab

Centre nautique d’Esquibien Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 09:00:00

fin : 2025-12-31 17:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Séance d’une heure dans l’eau pour travailler tout le corps dans son ensemble, de façon dynamique et aquatique ;

renforcement musculaire, cardio, gainage, abdos fessiers, conseils postures, respiration, etc…

Maitre nageur sauveteur, formation de Gasquet + Staps + 10 ans de sports haut niveau en kitesurf.

Approche globale et aquatique ! .

Centre nautique d’Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 74 29 47 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Aquagym en mer avec Ocean by Fab Audierne a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz