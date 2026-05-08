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Aquagym en mer Kerlouan

Aquagym en mer Kerlouan dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Neiz Vran

Ville : 29890 Kerlouan

Département : Finistère

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Kerlouan

Aquagym en mer

Neiz Vran Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05 11:45:00

Date(s) :
2026-07-05

Séance de 45 minutes pour se faire du bien et profiter des bienfaits de l’eau salée bretonne dans un cadre naturel entre sable et granit !
Sur réservation matériel en location   .

Neiz Vran Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15 

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English : Aquagym en mer

L’événement Aquagym en mer Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-08 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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