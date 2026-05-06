Kerlouan

Aquagym en mer

Neiz vran Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 11:45:00

Date(s) :

2026-07-05

Séance de 45 minutes pour se faire du bien et profiter des bienfaits de l’eau salée bretonne dans un cadre naturel entre sable et granit !

Sur réservation

Matériel en location .

Neiz vran Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 29 35 25 15

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English : Aquagym en mer

L’événement Aquagym en mer Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne