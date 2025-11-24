Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Aquagym en musique live avec R and the gang Rodez lundi 24 novembre 2025.

chemin de l’Auterne Rodez Aveyron

Lundi 2025-11-24
2025-11-24

Un cours d’aquagym au son d’un groupe jouant en direct.
Venez assister à ce cours d’aquagym au son live du groupe R AND THE GANG.
Sur inscription à l’accueil d’Aquavallon.   .

chemin de l’Auterne Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 40 10 

English :

An aquagym class to the sound of a live band.

German :

Eine Wassergymnastikstunde zu den Klängen einer live spielenden Band.

Italiano :

Una lezione di acquagym al suono di una band dal vivo.

Espanol :

Una clase de aquagym al son de una banda en directo.

