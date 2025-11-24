Aquagym en musique live avec R and the gang Rodez
chemin de l’Auterne Rodez Aveyron
Tarif :
Début : Lundi 2025-11-24
fin : 2025-11-24
2025-11-24
Un cours d’aquagym au son d’un groupe jouant en direct.
Venez assister à ce cours d’aquagym au son live du groupe R AND THE GANG.
Sur inscription à l’accueil d’Aquavallon. .
chemin de l’Auterne Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 40 10
English :
An aquagym class to the sound of a live band.
German :
Eine Wassergymnastikstunde zu den Klängen einer live spielenden Band.
Italiano :
Una lezione di acquagym al suono di una band dal vivo.
Espanol :
Una clase de aquagym al son de una banda en directo.
