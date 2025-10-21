Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre Piscine de Lencloître Lencloître
Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre Piscine de Lencloître Lencloître mardi 21 octobre 2025.
Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre
Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30
Vous voulez allier sport et détente, vous êtes au bon endroit.
En octobre, la piscine de Lencloitre propose des cours d’aquagym et d’aquabike .
* **Tarifs et horaires Aquagym **
– Mardi 21/10 à 18h30
– mercredis 22/10 à 12h15
– Mercredi 29/10 à 12h15
– jeudi 30/10 à 18h30
**tarifs Agglo 7 euros tarif hors agglo 10 euros**
_Merci de vous munir d’un justificatif de domicile si vous habitez l’agglomération de grand Chatellerault._
* **Tarifs et horaires Aquabike**
– Vendredi 24/10 à 12h30
– Mardi 28/10 à 18h30
**Tarifs agglo 9.10 euros tarif hors agglo 13 euros**
_Merci de vous munir d’un justificatif de domicile si vous habitez l’agglomération de grand Chatellerault._ .
Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52
English : Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre
German : Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre
Italiano :
Espanol : Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre
L’événement Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre Lencloître a été mis à jour le 2025-10-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne