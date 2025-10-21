Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre Piscine de Lencloître Lencloître

Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre Piscine de Lencloître Lencloître mardi 21 octobre 2025.

Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

Vous voulez allier sport et détente, vous êtes au bon endroit.

En octobre, la piscine de Lencloitre propose des cours d’aquagym et d’aquabike .

* **Tarifs et horaires Aquagym **

– Mardi 21/10 à 18h30

– mercredis 22/10 à 12h15

– Mercredi 29/10 à 12h15

– jeudi 30/10 à 18h30

**tarifs Agglo 7 euros tarif hors agglo 10 euros**

_Merci de vous munir d’un justificatif de domicile si vous habitez l’agglomération de grand Chatellerault._

* **Tarifs et horaires Aquabike**

– Vendredi 24/10 à 12h30

– Mardi 28/10 à 18h30

**Tarifs agglo 9.10 euros tarif hors agglo 13 euros**

_Merci de vous munir d’un justificatif de domicile si vous habitez l’agglomération de grand Chatellerault._ .

Piscine de Lencloître 14 rue Saint Exupéry – Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 36 52

English : Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre

German : Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre

Italiano :

Espanol : Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre

L’événement Aquagym et aquabike à la piscine de Lencloitre Lencloître a été mis à jour le 2025-10-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne