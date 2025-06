AQUAGYM Meyrueis 3 juillet 2025 07:00

Lozère

AQUAGYM Piscine municipale Meyrueis Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-08

2025-07-10

2025-07-15

2025-07-17

2025-07-22

2025-07-24

2025-07-29

2025-07-31

2025-08-05

2025-08-07

2025-08-12

2025-08-14

2025-08-19

2025-08-21

2025-08-26

2025-08-28

Tous les mardis et jeudis, séance d’aquagym à la piscine de Meyrueis. Pensez à réserver votre place !

Tous les mardis et jeudis, séance d’aquagym à la piscine de Meyrueis. Pensez à réserver votre place ! .

Piscine municipale

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 63 26 53 32

English :

Every Tuesday and Thursday, aquagym sessions at the Meyrueis pool. Don’t forget to reserve your place!

German :

Jeden Dienstag und Donnerstag Wassergymnastik im Schwimmbad von Meyrueis. Denken Sie daran, Ihren Platz zu reservieren!

Italiano :

Ogni martedì e giovedì, sessioni di aquagym alla piscina di Meyrueis. Non dimenticate di prenotare il vostro posto!

Espanol :

Todos los martes y jueves, sesiones de aquagym en la piscina de Meyrueis. ¡No olvide reservar su plaza!

L’événement AQUAGYM Meyrueis a été mis à jour le 2025-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes